Droga in provincia di Salerno, blitz della Guardia di Finanza: raffica di arresti

Ancora arresti per droga a Salerno. Dall'alba di oggi, martedì 28 settembre, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di numerosi soggetti, indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I dettagli

Saranno svelati nel corso di una conferenza stampa convocata stamattina alle ore 10.30 nella sede del comando provinciale della Guardia di Finanza, in via Duomo.

In aggiornamento