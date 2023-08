Trovato in possesso di cocaina e droga sintetica: denunciato 21enne salernitano

Un 21enne della provincia di Salerno è stato denunciato a Gallipoli perché trovato in possesso di svariate dosi di droga.

La denuncia

Il giovane è stato fermato dalla polizia mentre si trovava all'interno dell'area concerti Parco Gondar. Gli steward, pochi minuti prima, avevano segnalato lo scambio di droga fra due ragazzi.Giunti sul posto, gli agenti hanno sottoposto a perquisizione il 21enne salernitano, trovato in possesso di droga sintetica (Md) e sei di cocaina. Come riporta LeccePrima, nel portafoglio del giovane sono stati trovati oltre 225 euro, tutti in banconote da piccolo taglio. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.