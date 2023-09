Salerno, vendeva la droga via web: arrestato 16enne

Un 16enne è stato arrestato a Salerno dai carabinieri per spaccio di sostanza stupefacente. I militari hanno appurato, a seguito del sequestro del telefono dell’indagato, che il giovane era solito vendere su internet la droga che era nella sua disponibilità, in prevalenza hashish e marijuana.

La vendita via web

Il 16enne postava foto e video su internet in cui commercializzava di fatto la droga. Il giovane è destinatario di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno su richiesta della Procura. Il 16enne, ora trasferito presso una comunità per minori, e nei prossimi giorni verrà interrogato dall’autorità giudiziaria.