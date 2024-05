Beccato con hashish, crack ed ectasy: arrestato spacciatore a Baronissi

In azione oggi i carabinieri di Mercato San Severino che hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne del posto accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. I militari, durante un controllo, hanno perquisito l'indagato sorprendendolo in possesso di hashish e crack per un peso complessivo di 2, 36 grammi circa.

La perquisizione domiciliare

A casa del giovane, inoltre, sono stati scovati hashish, marjuana e cocaina per un peso di 73,2 grammi circa, nonchè 4 pasticche di ecstasy, insieme ad un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento della droga. Ora il 32enne è finito ai domiciliari.