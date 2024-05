Nuovo arresto per sapccio sul territorio. A Santa Cecilia di Eboli, i Carabinieri della locale stazione hanno proceduto all'arresto di D.B. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di circa 55 grammi di cocaina, 45 grammi di hashish e di 325 euro in contanti.