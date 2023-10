Arrestato per spaccio ad Eboli. A finire in manette H.A., trovato in possesso di 600 grammi di cocaina e 6 chili di hashish. Ad arrestarlo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Eboli. L'uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.