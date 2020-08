Droga e telefonini al cliente detenuto: avvocato in silenzio davanti al giudice

E’ accusato di spaccio e favoreggiamento per aver ceduto a un suo cliente detenuto nel carcere di Fuorni dieci telefonini e alcune dosi di sostanza stupefacente durante un colloquio. Per questo un avvocato di Capaccio è da due giorni dietro le sbarre e nelle ultime ore si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm Rinaldi della Procura di Salerno.

L'inchiesta

Proseguono, intanto, le indagini per risalire a chi erano destinati i cellulari e la droga. La Polizia Penitenziaria vuole capire se quello verificatosi due giorni fa sia stato un episodio isolato oppure se invece nella casa circondariale del capoluogo si sia innescato un vero e proprio sistema per rifornire illegalmente i detenuti di strumenti non consentiti come, appunto, i telefonini. Da tempo i sindacati della Polizia Penitenziaria chiedono un rafforzamento del personale e strumentazioni più moderne per effettuare i controlli.