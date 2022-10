Due auto bloccano bus in via Mobilio: traffico in tilt

Caos, questa sera, in via Settimio Mobilio a Salerno, dove a causa di due auto in doppia fila la circolazione veicolare è andata in tilt. Un autobus, infatti, non riusciva a passare e di conseguenza si è dovuto fermare bloccando anche gli altri veicoli.

Il proprietario di una delle vetture, al suo ritorno, ha rischiato il linciaggio. Un appello di residenti ed esercenti che chiedono maggiori controlli sulla viabilità cittadino.