Allarme furti ad Agropoli, messi a segno altri due colpi

Allarme furti ad Agropoli: sono stati registrati diversi tentativi di furto da parte di una banda di malviventi, nella contrada Moio e in località Marrota. I ladri hanno ripulito due abitazioni.

Il colpo sventato

Come è noto, un altro colpo è stato sventato grazie ad un cane che ha messo in fuga i malviventi. Indagini in corso, dunque, per risalire all'identità dei responsabili.