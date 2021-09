Due incendi in poche ore ad Agropoli: indagano i carabinieri

I roghi sono divampati lungo la strada provinciale che collega il porto di Agropoli alla località “Trentova” e in località Marrota, a poca distanza dalle abitazioni

Piromani ancora in azione nella zona sud della provincia. Nel pomeriggio due incendi sono divampati lungo la strada provinciale che collega il porto di Agropoli alla località Trentova e in località Marrota, a poca distanza dalle abitazioni.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno domato i roghi prima che si estendessero ulteriormente. Su entrambi i roghi sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che non escludono, ovviamente, la pista dolosa.