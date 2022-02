Incidente mortale al Porto: chiesti 2 rinvii a giudizio per Matteo Leone

Sono stati chiesti due rinvii a giudizio per la morte di Matteo Leone, il giovane operatore travolto e ucciso da un muletto al porto commerciale di Salerno. Il 36enne del centro storico è deceduto il 27 maggio dello scorso anno, dopo essere stato condotto all’ospedale “Ruggi” di Salerno a seguito dell'incidente sul lavoro.

Il rinvio

L'udienza preliminare si terrà il 23 marzo, come riporta La Città, dopo la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo in concorso e di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.