Ingresso a pagamento per pregare in Cattedrale? Falso: il ticket è richiesto solo per i turisti

Cattedrale accessibile solo a pagamento a Salerno? Falso. Come annunciato lo scorso mese, presso il Palazzo Arcivescovile di Salerno, in città è entrato in vigore il percorso turistico alla scoperta dei beni di interesse sacro-culturale custoditi nei Siti dell’Arcidiocesi, alias la Cattedrale di Salerno, il Museo Diocesano “San Matteo” e la Rettoria di San Giorgio. “Salerno Opera”, in accordo con la Fondazione Alfano I, ha studiato ed attuato un itinerario di storia, arte e fede per far conoscere i 3 siti, ad un costo pari a 10 euro complessivi (con le riduzioni del ticket pari a 6 euro per under 18 e over 65 e con ingressi omaggio per i bambini da 0 a 6 anni, per i diversamente abili e per i religiosi. Info dettagliate: Clicca qui). Completamente gratuito, intanto, l’ingresso in Cattedrale per tutti gli appartenenti all'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, come ovviamente anche per chi intenda dedicarsi alla preghiera.

L'equivoco degli ingressi

Come segnalato da alcuni lettori, tuttavia, negli ultimi giorni un irrilevante cambiamento in Cattedrale c'è stato e dunque, complici alcune fake news, sta circolando la falsa convinzione che l'ingresso al Duomo sia a pagamento anche solo per pregare. Il presunto equivoco è sorto dopo che il portone di sinistra - ingresso fruibile dai fedeli in preghiera- risulta aperto solo durante le Liturgie ed in prima mattinata, mentre per il resto della giornata rimane accessibile solo il portone di destra, da cui fino a poco fa entravano solo i turisti. Dal portone di destra, invece, ora, possono accedere gratuitamente anche i fedeli e gli appartenenti alla Arcidiocesi che, qualificandosi come tali all'ingresso, non sono tenuti ovviamente a pagare alcun ticket. Ticket che, peraltro, includerebbe, come ampiamento già illustrato da Salerno Opera, anche la visita al Museo Diocesano e alla Rettoria di San Giorgio. In conclusione: recarsi in Cattedrale per pregare, rimane assolutamente gratuito.