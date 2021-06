Cade dalla scala e muore: non ce l'ha fatta la mamma di Minori

Giovanna Marciano non ce l'ha fatta: la 49enne di Minori, che lottava aggrappata alla vita, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Ruggi di Salerno, è morta dopo un tragico incidente domestico.

I dettagli

La donna, moglie e madre di quattro figli, era caduta dallo scaletto lo scorso 24 giugno, e aveva battuto la testa sul pavimento. Aveva riportato un trauma cranico e l'iniziale trasporto al pronto soccorso di Castiglione aveva subito lasciato spazio ad un ricovero al Ruggi di Salerno. L'emorragia cerebrale, però, non le ha lasciato scampo. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 30 giugno, nella basilica di Santa Trofimena.

L'emozione sui social

Ecco il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook della Chiesa degli Angeli Custodi di Minori: "Le mamme non muoiono mai. Giovanna, madre e moglie esemplare... E' difficile confortare qualcuno in una situazione del genere, soprattutto se non lo abbiamo mai affrontato. Ma vogliamo immaginare che, nel tempo, questa mancanza diventi qualcosa di più morbido e sopportabile, simile alla scoperta che le madri non muoiono, sono ancora vive dentro di noi, nei gesti, nelle caratteristiche che ereditiamo e soprattutto nello sguardo che è nostro ma che da quel momento porteranno anche parte della percezione e della sensibilità loro. Affrontare l'assenza, con il dolore mordente proveniente dalla mancanza, con il vuoto che rimane e non può essere riempito da nulla, è difficile e spaventoso. Ma poi, in un giorno inaspettato, forse, tutte le persone che l'hanno conosciuta riusciranno a comprendere che le cose non finiscono, cambiano. E con le madri non potrebbe essere diverso. Riposa tra gli angeli".