Lite tra due giovani finisce con un accoltellamento: ferito un 22enne

Momenti di tensione, nella notte tra Natale e Santo Stefano, ad Eboli, dove un litigio tra due 22enne è sfociato in una vera e propria aggressione. Nel corso dell’acceso diverbio, uno dei due ha estratto un coltello ferendo l’altro per futili motivi.

I soccorsi

Sul posto, in via del Grano, sono giunti i sanitari del 118 che hanno soccorso l’adolescente che è rimasto ferito. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.