Aggredisce e minaccia vigile urbano ad Eboli: 40enne nei guai

Momenti di tensione in pieno centro, ad Eboli, dove un vigile urbano è stato aggredito da un 40enne con diversi precedenti penali.

Il fatto

L’episodio si è verificato lungo viale Amendola dove l’agente della Polizia Municipale era in servizio. Poi, improvvisamente, si è palesato davanti a lui l’uomo che prima ha iniziato ad offenderlo e poi si è scagliato contro di lui con minacce, spintoni e anche qualche sputo. Sul posto sono intervenuti i colleghi e sono stati informati i carabinieri. Il vigile, successivamente si è recato in ospedale per sottoporsi al tampone; mentre il 40enne, che soffrirebbe di problemi psichiatrici, è stato identificato e segnalato alla Procura e all’Asl. Non sarebbe il primo episodio di violenza di cui si sarebbe reso protagonista in città.