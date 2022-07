Riunione di condominio infuocata ad Eboli: avvocato colpito da una testata

Momenti di tensione, lo scorso weekend, ad Eboli, dove un avvocato è stato colpito da una testata ad un occhio dall’ex amministratore del suo condominio.

Il fatto

L’episodio di violenza - riporta La Città - si è verificato all’interno di un palazzo storico durante una riunione dai toni accesi. E, proprio durante la discussione, sarebbe scoppiato l’alterco tra i due sfociato poi in una vera e propria aggressione. Il legale ebolitano, successivamente, si è fatto accompagnare in ospedale per le cure del caso. Ancora non è chiaro se quest’ultimo abbia sporto denuncia contro il suo aggressore.