Eboli, maresciallo in vacanza preso a bottigliate nel traffico

Momenti di tensione, ad Eboli, dove si è verificata una violenta lite degenerata, in poco tempo, in una vera e propria aggressione. Un maresciallo dei carabinieri, che vive e lavora in Calabria ma che si trovava in vacanza in città, ha avuto una discussione con un altro automobilista nel bel mezzo del traffico provocato dall’afflusso di visitatori.

L'aggressione

Nel giro di pochi minuti si è passati dalle parole ai fatti con il militare, che era in borghese, è stato colpito alla testa con una bottiglia dall’altro uomo. A quel punto ha preferito evitare di prendere l’arma di ordinanza ed è risalito a bordo della sua automobile per recarsi in ospedale dov’è stato preso in cura dai medici.