Giovane di Eboli picchiato a sangue in discoteca: "Sono stati i buttafuori"

Faccia coperta di sangue ed occhi a malapena aperti. Così un ragazzo ebolitano si è presentato alle prime luci dell’alba di sabato all’ospedale “Maria Santissima Addolorata”, accompagnato dal papà, dov’è stato subito preso in cura dal personale sanitario.

La denuncia

Il giovane ha raccontato di essere stato aggredito con calci e pugni dai buttafuori di una discoteca situata nella zona sud della litoranea, per motivi in corso di accertamento. Il padre ha sporto denuncia ai carabinieri, ai quali ha consegnato anche il referto redatto dai medici del pronto soccorso che, nel giro di qualche ora, hanno anche dimesso il figlio, il quale è potuto tornare a casa in attesa dei riscontri investigativi da parte della Compagnia dell’Arma. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire la dinamica ed identificare i responsabili dell'aggressione.