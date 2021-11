Eboli, pretende soldi dai passanti: aggredito da più persone

Ragazzo pestato dopo aver chiesto dei soldi. E' accaduto a Eboli, ieri mattina, quando un giovane è stato aggredito dopo le sue pressanti richieste - pare - di denaro.

Il fatto

Il ragazzo è finito in pronto soccorso, riportando lividi al volto e altro genere di ferite. Probabilmente è stato usato anche un oggetto contundente, forze una mazza. Una volta in ospedale, però, dopo i primi controlli, è scappato eludento la sorveglianza. Su di lui c'è un precedente per un furto in un bar. Il ragazzo fu anche affidato ad una clinica specialistica, da dove pure si allontanò velocemente. Pare che la richiesta di soldi sia sua consuetudine, al punto ora da costargli cara. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine