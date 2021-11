Accoltella alla mano titolare di negozio di kebab: denunciato 40enne ad Eboli

Momenti di tensione, sabato sera, ad Eboli, dove un marocchino di 40 anni ha aggredito il titolare pakistano di una rivendita di kebab.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 40enne, per futili motivi ed in evidente stato di ebbrezza, si è scagliato contro il proprietario dell’attività commerciale colpendolo con un coltello alla mano e procurandogli una ferita giudicata guaribile in otto giorni. Il marocchino è stato prontamente identificato dai militari dell’Arma e denunciato per lesioni personali all’Autorità Giudiziaria.