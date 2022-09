Eboli, accordo per il completamento di 16 alloggi popolari

Firmato l’accordo fra il Comune di Eboli e la Gugliucciello per il completamento della realizzazione di 16 alloggi Erp in piazza Regione Campania. Una questione risalente al 2009, quando il Comune ricevette un finanziamento da 9 milioni di euro per ridurre il disagio abitativo delle fasce deboli e a distanza di oltre 13 anni speso per molto meno della metà.

Il cantiere

Il cantiere, fermo dal 2018, riprende finalmente vita e si concluderà in poco più di un anno. Alla ditta verranno riconosciuti circa 1,4 milioni di euro - somme disponibili nel finanziamento a suo tempo concesso che non gravano sul bilancio dell’Ente - per completare l’opera con la realizzazione di tutti gli impianti, le finiture e le sistemazioni esterne. Contestualmente, inoltre, sono stati aggiudicati i lavori per l’abbattimento e la ricostruzione della Casa Cantoniera sulla SS. 19, in prossimità dell’ex clinica ‘Paesano’. Anche qui si prevede la realizzazione di ulteriori 6 alloggi ERP con cantine pertinenziali, locali polifunzionali da destinare a servizi sociali, 9 stalli di parcheggio e la sistemazione delle aree esterne a ridosso della scuola ‘Agatino Aria’. Il cantiere durerà 15 mesi. I lavori sono stati affidati alla ditta Chierchia Costruzioni