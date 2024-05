Operazione "alto impatto" ad Eboli, controlli anche su fascia costiera

Operazione ad alto impatto a Eboli. Le attività di controllo sono state predisposte dalla Prefettura di Salerno e dalla Questura di Battipaglia. Un’attività che si è estesa lungo la fascia costiera di Eboli, al fine di debellare fenomeni delinquenziali e contrastare l’immigrazione clandestina.

Le operazioni

“Un’operazione storica e mai vista prima lungo la Marina di Eboli, dichiarano i Consiglieri di “Uniti per il Territorio” Vito Maratea, Sara Costantino, Cosimo Massa. L’intero territorio della Marina di Eboli è oggetto di controlli da parte dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia stradale, dalla Polizia Municipale e dalla protezione civile di Eboli. L’operazione è volta a contrastare fenomeni di spaccio, prostituzione e immigrazione clandestina. Siamo soddisfatti che, dopo la nostra lettera inviata al Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e la continua attenzione da parte del Sindaco Mario Conte, si sia concretizzata un’operazione importante come quella di oggi. Sin dal l’inizio del nostro mandato, insieme al Sindaco, abbiamo acceso i riflettori sulla Marina di Eboli, lo abbiamo fatto con coraggio, denunciando i fenomeni delinquenziali e combattendo il degrado e l’abbandono. Mai a Marina di Eboli si era vista un’attenzione così importante e siamo convinti che solo attraverso queste operazioni si possa tornare a vivere in maniera serena e tranquilla. Riteniamo opportuno che questo tipo di operazioni vengano svolte anche in altri quartieri della nostra città che vivono problemi simili a quella di Marina di Eboli, e ci riferiamo a Santa Cecilia, Cioffi e al Centro Storico della nostra città. Ringraziamo la Prefettura di Salerno, la Questura di Battipaglia e tutte le Forze dell’Ordine per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo su una parte di territorio che con grande fatica stiamo recuperando dal degrado e dall’abbandono e stiamo riconsegnando alla comunità".