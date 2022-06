Anziana scippata in chiesa ad Eboli: parroco insegue il ladro

Momenti di paura, nella serata di ieri, ad Eboli, dove un’anziana è stata scippata della propria catenina da un malvivente mentre era in attesa dell’inizio della Santa Messa. L’episodio è avvenuto all’interno della chiesa di Santa Maria della Pietà su Corso Umberto I.

L'inseguimento

La donna ha subito urlato e il parroco, don Michele Marra, resosi conto dell'accaduto, ha inseguito il ladro che, nella fuga, forse per paura di essere bloccato, ha lasciato per strada l’oggetto prezioso rubato. Immediata la segnalazione ai carabinieri, che stanno visionando le immagini delle telecamere per provare a risalire alla sua identità. L’anziana, fortunatamente, sta bene, si è solo molto spaventata.