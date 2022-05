Spacciavano davanti al centro "Outlet Cilento": arrestati tre stranieri

Tre stranieri di nazionalità marocchina sono stati arrestati, ad Eboli, perché trovati in possesso di circa 20 grammi di cocaina destinata allo spaccio.

Il blitz

Gli agenti della Polizia di Stato, in particolare, hanno individuato un’auto con targa straniera nel parcheggio del centro commerciale “Outlet Cilento" di Eboli, a bordo della quale vi era un gruppo di extracomunitari. E’ così scattata la perquisizione dei tre stranieri, che sono stati trovati in possesso di denaro, mentre nella vettura sono state scovate numerose confezioni di cocaina, del peso totale di circa 20 grammi, già pronte per essere venute al dettaglio.