Sorvegliato speciale mostra documenti falsi ai carabinieri: arrestato 44enne di Eboli

Un pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri per fabbricazione di documenti falsi e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. C.G, 44 anni, di Eboli, è stato fermato dai militari in via Briganti, a Napoli, a bordo di un' auto.

L'arresto

Il pregiudicato è sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune salernitano di residenza. Il 44 enne ha mostrato ai carabinieri dei documenti di identità falsi.