Aggredisce moglie e figlia, poi minaccia di far esplodere la casa: arrestato 47enne

Nuovo episodio di violenza in località Cioffi ad Eboli, dove i carabinieri hanno arrestato un 47enne per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

La paura

L’uomo, a seguito di un diverbio, dopo aver aggredito la consorte e la figlia, si è barricato in casa insieme al nucleo familiare (composto anche da figli minorenni) minacciando di far esplodere l’appartamento con una bombola del gas. Solo l’immediato intervento dei militari e dei vigili del fuoco ha consentito, dopo un lungo periodo di mediazione, di mettere in sicurezza tutta la famiglia.