Violazioni al Codice della Strada e spaccio: un arresto e 25 multe ad Eboli

Continuano i controlli estivi dei carabinieri, in particolare verso le zone marittime e di villeggiatura. In particolare, i militari dell’Arma di Eboli hanno svolto nei luoghi a maggiore afflusso turistico della località marina numerosi posti di controllo eseguiti dal personale delle Stazioni Carabinieri con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Il dispositivo straordinario, richiesto ai Comandanti di Compagnia dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Filippo Melchiorre, si è articolato in più giorni e in diverse fasce orarie, ed ha visto l’impiego di numerose pattuglie di militari.

La task force

Nel corso dell’operazione hanno controllato 196 veicoli, identificate 288 persone, elevando 25 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per guida senza cinture ed uso di telefonino alla guida, ma anche guida di motoveicoli senza l’uso del casco di protezione. Inoltre, sono state effettuate numerose ispezioni e perquisizioni in esito alle quali una persona è stata arrestata per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente mentre altre due sono state segnalate alla Prefettura di Salerno quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso di droga per uso personale, del tipo hashish e cocaina per oltre dieci grammi complessivi.