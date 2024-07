Andava in giro con 17 grammi di hashish: arrestato uno straniero

Uno straniero di nazionalità magrebina è stato arrestato dalla Polizia di Stato in località Campolongo ad Eboli. Secondo quanto sostenuto dagli agenti, l’uomo si sarebbe disfatto di un involucro contenente numerose dosi di hashish per un peso complessivo di circa 17 grammi. Per lui, al termine delle formalità di rito, sono scattate le manette.