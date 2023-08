Salva padre e figlia dalle onde: bagnino ricoverato in Rianimazione

Sono ore di apprensione, ad Eboli, dove un bagnino è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale dopo aver effettuato un salvataggio.

Il salvataggio

Nella giornata di ieri, infatti, due bagnini hanno tratto in salvo padre e figlia che si erano tuffati in mare nonostante il mare agitatissimo e la bandiera rossa. Nel rientrare a riva, entrambi hanno ingerito grosse quantità d’acqua ed uno dei due ha riscontrato delle difficoltà polmonari. Il primo è stato portato all’ospedale di Battipaglia, ma si è ripreso in poche ore ed è stato dimesso; il secondo, invece, è tuttora ricoverato ad Eboli.