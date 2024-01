Il Comune di Eboli adotterà il "bilancio di genere". Ad annunciarlo il consigliere alle Pari Opportunità, Pasquale Ruocco: “Per la prima volta, e probabilmente unico nella provincia di Salerno, il Comune di Eboli adotterà il bilancio di genere”.

L'iniziativa

Il bilancio di genere prevede l’allocazione e la distribuzione delle risorse pubbliche in modo che possano garantire l’equità ed evitare discriminazioni: “L’allocazione e la distribuzione delle risorse pubbliche non è neutrale da un punto di vista di genere. – ha dichiarato il consigliere per le Pari Opportunità Pasquale Ruocco - Al contrario è proprio nella fase della redazione di un bilancio pubblico che vengono operate le scelte più rilevanti rispetto alle azioni e adottate misure che possono promuovere l’equità di genere o al contrario generare discriminazioni e difficoltà. In questo senso i bilanci di genere sono considerati degli strumenti importanti per il raggiungimento di standard di buona governance sia in riferimento ai parametri di trasparenza e partecipazione, sia in relazione agli obiettivi di crescita, di efficienza della spesa e di garanzia di equità sociale. Devo ringraziare il Sindaco, l’Assessore al Bilancio Gianmaria Sgritta che hanno accolto con favore e condiviso con l’Amministrazione la mia proposta di inserire il bilancio di genere nella programmazione comunale e la consigliera Marianna Villecco per averci lavorato con dedizione”.