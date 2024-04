Bimbo ucciso da pitbull, il racconto del sindaco Conte: "Aggressione feroce, tragedia colpisce tutti"

"Stamattina, verso alle 8.15, c'è stata l'aggressione del cane al bambino che era tenuto in braccio alla mamma, mi dicono. Lo ha letteralmente strappato dalle braccia e lo ha azzannato". A dirlo è il sindaco di Eboli, Mario Conte, dopo essere stato sul luogo in località Campolongo dove, questa mattina, il bimbo di circa un anno è stato azzannato e ucciso "da uno solo dei due cani". "Il servizio veterinario prenderà entrambi i cani - aggiunge il primo cittadino - che non sono di proprietà della famiglia colpita da questa tragedia, ma di un'altra famiglia che convive in questa abitazione. E' un pitbull, credo che sia un cane di questa portata".

Il racconto

Conte poi descrive l'accaduto: "E' stata un'aggressione feroce - prosegue Conte - nonostante credo che sia anche intervenuto uno zio del bambino per cercare di liberarlo e per strapparlo dalle fauci del cane, ma non c'è riuscito". "Il tutto è avvenuto fuori dall'abitazione, sul patio che sta davanti al balcone di ingresso dell'abitazione e in pochissimi attimi e improvvisamente. Non si spiegano perchè questa aggressione, anche perchè è un cane che sta lì da sempre", aggiunge il sindaco, secondo il quale quanto accaduto "deve essere da monito a chi possiede questi cani che sono purtroppo particolari. Mi dicono che se non vengono trattati in un certo modo e se si trascurano eccetera, possono avere poi questi atteggiamenti improvvisi di aggressione. Quindi, bisogna fare in modo che chi ha questi cani stia molto attento". "E' una tragedia che colpisce tutti", conclude Conte