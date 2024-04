Choc nel salernitano: bimbo di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull

Tragedia, questa mattina, ad Eboli, dove un bambino di 15 mesi è stato azzannato da due pitbull in località Campolongo ed è morto per le ferite riportate. I cani sono di proprietà di una amica della mamma della vittima. Secondo una prima ricostruzione, i due molossi hanno aggredito il piccolo che pare fosse in braccio allo zio mentre uscivano di casa. La madre ha provato ad intervenire, ma è stata a sua volta aggredita.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bambino. Non è in pericolo di vita la madre, che è stata trasportata in ospedale ma è sotto choc per l'accaduto. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

In aggiornamento