Perde l'orientamento mentre va alla ricerca di funghi: uomo salvato dal Soccorso Alpino

Momenti di paura, oggi, tra Eboli e Campagna, in località Alvignano, dove, su richiesta dei carabinieri di Eboli, sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per un fungaiolo disperso. L’uomo si era recato nella zona a ridosso del monte Polveracchio alla ricerca di funghi, nelle prime ore della mattina, ma poi ha perso l’orientamento e non riuscendo più a tornare all’auto ha allertato telefonicamente il 112. La sala operativa dei carabinieri ha avvisato quindi il CNSAS ed i Vigili del Fuoco, i quali hanno predisposto l’invio di una squadra via terra ed il decollo dell’elicottero AB412 “Drago” che ha ristretto l’area di ricerca in quanto l’uomo, prima di divenire irraggiungibile, ha dichiarato di aver sentito l’elicottero molto vicino.

Il salvataggio

Per questo, la sala operativa dei vigili del fuoco ha trasferito il dato del sorvolo al responsabile CNSAS che, a sua volta, ha fornito indicazioni alla squadra di Soccorso Alpino Speleologico che stava già operando sulla zona.Proprio la prima squadra CNSAS giunta sul posto è riuscita a stabilire un contatto vocale col disperso, risalendo dalla sua auto (ritrovata poco prima) verso la vetta per poi raggiungerlo, seguita in un momento successivo dal personale del S.A.G.F. di Sant’Angelo dei Lombardi.Fortunatamente l’uomo non presentava problemi sanitari e quindi è stato semplicemente accompagnato a valle dal personale di soccorso. Un’operazione sinergica che ha dato rapidamente esito positivo.A supporto delle operazioni il Soccorso Montano Dedalo di Giffoni Valle Piana e la Protezione Civile di Campagna.