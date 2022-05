Richiami acustici vietati tra Eboli e Campagna: scattano i sequestri

Continuano i controlli del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Accademia Kronos e del personale dell'Enpa di Salerno contro il fenomeno del bracconaggio attraverso l'impiego di richiami acustici vietati. L'ennesima operazione che ha nuovamente interessato i territori di Eboli e Campagna, ha consentito di accertare che alcune persone da tempo avevano posizionato un richiamo acustico professionale che riproduceva il verso della quaglia all'interno di una cassetta metallica blindata che, per ostacolarne il recupero, era stata a sua volta ancorata al tronco di un albero tramite una robusta catena.

Il sopralluogo

Dopo i primi accertamenti e l'identificazione del titolare del fondo agricolo, il personale ha predisposto un appostamento per cogliere sul fatto i responsabili. Tuttavia, dopo molte ore, non essendo giunto nessuno sul richiamo gli agenti, dopo aver identificato alcune persone, grazie all'impiego di particolari attrezzature in dotazione procedevano al recupero dell'apparecchiatura e dopo un accurato inventario al suo sequestro in quanto mezzo di caccia vietato utilizzato in periodo di divieto generale. Al termine delle indagini, gli agenti hanno informato l’Autorità Giudiziaria.