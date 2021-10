Revoca dei domiciliari, torna libero l'ex sindaco di Eboli, Cariello

Massimo Cariello, ex sindaco Eboli, è stato scarcerato. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto non più necessaria l'applicazione della misura cautelare. Cariello, arrestato l'anno scorso a settembre, subito dopo la sua rielezione a primo cittadino di Eboli, si trovava agli arresti domiciliari.

L'inchiesta

Negli ultimi mesi gli erano state concessi alcuni permessi, come quello di poter andare a lavoro. Ora, l'ex primo cittadino affronterà da uomo libero i processi in cui è imputato in concorso con altri di corruzione e altro.