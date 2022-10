Eboli, il Comune cerca tre laureati per la Valutazione di Incidenza Ambientale

Il consiglio comunale di Eboli ha approvato il regolamento che disciplina la Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca), atto previsto dal diritto dell'Unione Europea che ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari, sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale. A tal proposito è stata pubblicata la determina per il reclutamento di tre esperti che dovranno costituire la Commissione per la valutazione di incidenza.

I requisiti

I tre aspiranti commissari dovranno essere in possesso di Laurea in Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali o Scienze Biologiche con comprovata e maturata esperienza. I commissari, che dovranno presentare un curriculum che attesti l’esperienza maturata nel settore, dureranno in carica tre anni e saranno nominati dal sindaco.