Eboli, le rubano la borsa mentre prega sulla tomba del figlio

Derubata della borsa mentre si trova al cimitero a piangere sulla tomba del figlio. È successo ieri nel cimitero di Eboli.

Il fatto

La donna ha poggiato la borsa nei pressi della tomba del figlio, deceduto in un incidente anni fa. Dopo essersi recata alla vicina fontana la brutta scoperta: la borsa, con all'interno soldi e documenti, non c'era più. Difficile sarà risalire al responsabile del vile gesto, visto che all'interno del camposanto ebolitano non sono presenti videocamere di sorveglianza.