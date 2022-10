Emergenza sicurezza ad Eboli, summit in Prefettura: "Più controlli nel centro della città"

Si è tenuto questa mattina, negli uffici della Prefettura di Salerno, il tavolo provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicato al comune di Eboli. Il Prefetto Francesco Russo, il Questore Giancarlo Conticchio ed i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno assicurato – fanno sapere dal Comune – “la massima attenzione e rilevanti interventi sul territorio comunale”.

Le richieste del Comune

Il sindaco Mario Conte ha chiesto che, dopo l’attenzione dimostrata nei mesi estivi alla situazione della litoranea con ben 5 blitz interforze che hanno portato all’identificazione e al fermo di numerosi soggetti dediti ad attività criminose soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti e la prostituzione, la medesima attenzione venga ora dedicata alle zone centrali della città dove, purtroppo, negli ultimi giorni si sono verificati episodi criminali che hanno allarmato la cittadinanza.L’incontro ha visto la partecipazione anche del consigliere comunale Emilio Masala in rappresentanza della minoranza, “a dimostrazione che il tema sicurezza non ha barriere ideologiche e l’intero Consiglio comunale deve lavorarvi in maniera unitaria e consapevole”.