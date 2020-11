Commerciante aggredito con uno sfollagente ad Eboli: denunciati padre e figlio

Momenti di tensione, ieri mattina, ad Eboli, dove un commerciante è stato aggredito da due uomini in via Rosselli. L’uomo - riporta La Città - sarebbe stato invitato ad uscire fuori dalla sua attività (vende apparecchi per l’udito) per parlare. Ma, una volta giunto in strada, è stato picchiato da padre e figlio che hanno utilizzato finanche uno sfollagente. Poi è stato sbattuto sul cofano della loro automobile.

Le indagini

L’episodio si è verificato davanti agli occhi increduli dei passanti che hanno subito allertato i carabinieri. Prima di fuggire via, i due hanno minacciato nuovamente il commerciante, che è stato trasportato all’ospedale di Battipaglia per essere medicato alla testa. I due aggressori, rispettivamente di 59 e 29 anni, sono stati denunciati lesioni aggravate e porto abusivo di armi.