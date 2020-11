Covid-19, ambulanze in fila all'ospedale di Eboli: contagi in dieci comuni

Emergenza sanitaria nel salernitano per mancanza di posti letto. Situazione critica in molti ospedali della provincia. Ad Eboli, diverse ambulanze questa mattina sono rimaste in fila, in attesa all'esterno, prima di far entrare i pazienti. Uno di questi, secondo personale volontario dell'associazione Vopi, giunto alle 8 di questa mattina, ha fatto il suo accesso solo alle 20.00. Situazione preoccupante anche all'Umberto I di Nocera Inferiore, dove i vertici del presidio hanno invitato la centrale operativa a bloccare momentaneamente l'invio di ulteriori ambulanze, fino a nuove disposizioni. All'interno dei locali dell'ospedale, infatti, i pazienti abbondano e vanno seguiti, a seconda delle criticità registrate in accesso. Non aiuta il fatto che molte persone provengono anche dal napoletano, facendo lievitare di molto la percentuale di utenza che arriva a Nocera. Alcuni reparti invece, in ragione di positività registrate tra medici e pazienti, restano ancora chiusi, come Medicina, Neurologia, Nefrologia e Gastroenterologia.

Nuovi casi nel salernitano

Nella giornata di oggi, intanto, si sono registrati nuovi casi al Coronavirus. A Fisciano, il sindaco Vincenzo Sessa ha diffuso, per alcuni, i nomi delle persone risultate positive. Sono 6 in tutto.

Paolo Del Regno; Giovanni Negri, residente alla frazione Penta; Domenico Malerba, residente alla frazione Lancusi;

un cittadino residente alla frazione Penta;

una cittadina residente alla frazione Gaiano;

un cittadino residente alla frazione Villa.

Tutti, eccetto la donna residente a Gaiano che è ospedalizzata, sono in isolamento presso i propri domicili e sono stati ricostruiti i contatti avuti.

Contagi e guariti

Nel comune di Siano invece, i positivi al Covid-19 sono 5. Il totale sale a 36. Mentre a Montesano sulla Marcellana è risultata positiva un'anziana. A Sapri, invece, sono due i nuovi positivi, di due nuclei familiari distinti. Il totale sale così a 47: otto sono in ospedale e i guariti sono invece due. A Mercato San Severino i positivi di oggi sono 3. Nel Comune di Eboli, invece, altri 18 positivi, per un totale di 147. Sono tre le persone guarite. A Scafati, nell'Agro nocerino, i positivi sono 14, mentre i guariti sono 43. A San Valentino Torio, i casi positivi al Covid-19 sono 7. A Roccapiemonte, il sindaco ha comunicato la positività di quattro persone.