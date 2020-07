Dormono nel carro funebre in pineta: multati turisti ad Eboli

C’è chi sceglie di andare in vacanza in auto, moto oppure camper. Ma non è escluso che per sposarsi si possa utilizzare finanche un carro funebre. Due turisti francesi, infatti, sono stati beccati dagli agenti della Polizia Municipale di Eboli mentre dormivano nella pineta della litoranea in una inusuale roulotte.

Il caso

La coppia, partita dal sud della Francia, stava girando l’Europa con un carro funebre. E, dopo aver cenato, si era appartata per riposare durante la notte.All’arrivo degli agenti i due francesi si sono spaventati. Ma, al termine dei controlli, è stata verbalizzata loro una multa di 80 euro in quanto in pineta è vietato sostare con le auto ed altri mezzi, compresi i carri funebri.