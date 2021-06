Discarica abusiva vicino ad un albergo di Eboli: denunciato imprenditore

Nuova operazione a tutela dell’ambiente da parte del personale del Comando Stazione Carabinieri di Santa Cecilia in collaborazione con il Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano e con il personale tecnico del Nucleo Guardie Giurate Ambientali Accademia Kronos di Salerno. Il blitz ha consentito di accertare che un noto imprenditore ebolitano da tempo aveva trasformato un ampio appezzamento di terreno attiguo alla propria struttura recettiva in una vera e propria discarica a cielo aperto.

I controlli

I militari ed il personale tecnico di Accademia Kronos, giunti sul posto hanno accertato che in più punti di una vasta area di circa 8000 metri quadri, l’imprenditore, nel tempo, aveva depositato in modo incontrollato ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi, pannelli metallici, cisterne, frigoriferi, cucine, cappe, caldaie, condizionatori, guaine bitumose, un vecchio furgone, ma anche inerti di origine edilizia, tubi in gomma, cassette in plastica, numerosissimi materassi, beni durevoli dismessi, residui di vegetazione derivante dalla manutenzione del verde, etc. Al termine dei controlli, i militari hanno sottoposto a sequestro giudiziario un’area di circa 8000 metri quadri e hanno denunciato l’imprenditore per illecita gestione di rifiuti e per aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.