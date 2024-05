Eboli, domani il dissequestro dei due pitbull che hanno aggredito ed ucciso Francesco Pio

Saranno dissequestrati domani i due pitbull che hanno aggredito ed ucciso Francesco Pio, bimbo di 13 mesi, a Eboli. Il responsabile dell'Asl vererinaria per il distretto Eboli-Battipaglia, Luigi Morena, nei giorni scorsi ha spiegato che i pitbull non saranno abbattuti mentre per loro si prospetta un lavoro piuttosto lungo con i comportamentisti prima che eventualmente possano essere messi in adozione anche se la decisione finale spetta ai magistrati.

L'intervento dell'associazione

Ad intervenire l'Aidaa: "Noi come Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente siamo pronti a fare la nostra parte per il recupero di questi due pitbull - scrivono gli animalisti - domani invieremo alla procura di Salerno una nota dove definiremo le nostre disponibilità certi che un lavoro univoco di diversi soggetti associativi e professionali possano mai come in questo caso fare un buon lavoro per i 2 pitbull".