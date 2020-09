Picchia la compagna davanti ai turisti ad Eboli: uomo denunciato

Momenti di tensione nella pineta di Eboli, dove un uomo ha aggredito la sua compagna con calci e pugni, sembra per motivi di gelosia.

Il fatto

L'episodio si è verificato nella giornata di ieri quando alcuni turisti, sentendo le urla della donna, hanno allertato i carabinieri e i vigili urbani, i quali, una volta giunti sul posto, hanno trovato la donna piena di ferite e contusioni sul viso e in varie parti del corpo. Il compagno è stato prontamente bloccato e denunciato per lesioni all'Autorità Giudiziaria, mentre la donna è stata trasportata in ospedale per le medicazioni e ora dovrà rimanere a riposo per almeno due settimane.