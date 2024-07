Una giovane donna venezuelana di 31 anni è stata tenuta segregata e picchiata in un appartamento di via San Bernardino ad Eboli da un suo coetaneo. La drammatica situazione è emersa ieri sera intorno alle 19:30, quando la donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto in strada.

Il fatto

Con il volto tumefatto, la donna ha gridato attirando l'attenzione di alcuni passanti. Purtroppo, il suo aguzzino, G.Q., un uomo di 31 anni originario di Eboli, si è accorto della fuga e l'ha raggiunta in strada, picchiandola nel tentativo di riportarla nell'appartamento. I passanti, testimoni della scena, hanno immediatamente chiamato i carabinieri e la polizia municipale. Le forze dell'ordine sono arrivate prontamente e hanno arrestato l'uomo, che ora dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti, riduzione in schiavitù, segregazione e sequestro di persona. La vittima è stata soccorsa e accompagnata in un centro antiviolenza, dove le è stata assegnata una casa famiglia per garantire la sua sicurezza e assistenza. L'uomo è ora detenuto nel carcere di Fuorni.