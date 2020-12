Terrore ad Eboli, rapinate due tabaccherie in poche ore: bottino di 1.400 euro

Terrore ad Eboli dove sono state messe a segno due rapine in meno di ventiquattrore. Domenica mattina un malvivente, armato di coltello e con il volto coperto da mascherina e cappuccio, ha fatto all’interno della tabaccheria situata in Piazza della Repubblica: dopo aver minacciato la titolare, si è fatto consegnare i soldi contenuti nella cassa, circa 700 euro; poi, spaventato, è fuggito a piedi facendo perdere le sue tracce. Forse, nelle vicinanze, c’era un complice in auto ad attenderlo.

L'altro blitz

Il secondo colpo è stato messo a segno, in serata, nella tabaccheria adiacente al distributore di benzina situato in viale Amendola: l’anziano proprietario è stato strattonato dal rapinatore ed è caduto a terra ferendosi alla mano e alla spalla. Anche in questo caso il bottino è di circa 700 euro. Su entrambe le rapine sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che, dopo aver effettuato i rilievi di rito, stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per rinvenire elementi utili all’identificazione del malvivente.