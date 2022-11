Ruba formaggio, Nutella e pancetta, fermata dalla vigilanza: donna denunciata

Aveva rubato sei provoloni, tre barattoli di Nutella, meloni e alcune confezioni di pancetta. E' stata fermata dai vigilantes della Security Group Services, giorni fa in un esercizio commerciale a Eboli, una donna del rione Pescara di Eboli

Il furto

L'indiziata è stata poi trasferita in caserma dai carabinieri. Il furto era stato consumato per pochi minuti al supermercato "Pam". Valore della merce circa 200 euro. La donna ha già precedenti specifici. La roba trafugata era stata nascosta in borsa.