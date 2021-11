Litiga con la compagna ed evade dai domiciliari: arrestato tossicodipendente ad Eboli

Momenti di tensione, ad Eboli, dove un tossicodipendente agli arresti domiciliari è stato nuovamente arrestato dai carabinieri dopo un violento litigio con la compagna di nazionalità rumena.

Il fatto

La coppia - secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’Ordine - ha iniziato a litigare all’interno dell’abitazione dell’uomo, ma poi la discussione si è spostata in strada al rione Pescara. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che, senza non poche difficoltà, sono riuscite a placare l’ira del pregiudicato. Poco dopo, però, i due sono rientrati tranquillamente in casa, ma l’uomo ha tentato di fuggire dalla finestra: a bloccarlo sono stati gli uomini in divisa che non si erano ancora allontanati del tutto dalla sua casa. E così per lui sono scattate di nuovo le manette con l’accusa di evasione dai domiciliari.