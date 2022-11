Ai domiciliari per stalking, li viola e torna dalla ex: finisce in carcere

Viene arrestato dai carabinieri, dopo aver violato i domiciliari ed essere tornato verso casa della ex. L'operazione è stata condotta ad Eboli. L'uomo si trovava in custodia cautelare ma aveva inviato messaggi telefonici alla ex moglie, tornando a molestarla dopo essere uscito dal suo appartamento per recarsi dalla vittima.

L'arresto

La donna, che aveva già denunciato l'uomo per stalking, ha così allertato le forze dell'ordine. Sono così intervenuti i carabinieri della stazione e della compagnia di Eboli, che hanno arrestato l'indiziato, trasferito poi nel carcere di Salerno.