Straniero ferito con un colpo di pistola sulla litoranea: si indaga

Tensione, la scorsa notte, ad Eboli, dove un immigrato extracomunitario è stato ferito da un colpo di arma da fuoco lungo la litoranea, in via Medaglie d’Oro. L’uomo è un pregiudicato di 29 anni di nazionalità marocchina che avrebbe precedenti per droga. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale per la presenza di una pallottola nell’addome.

Lo straniero è stato trasportato in sala operatoria, ma non sarebbe in pericolo di vita. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.